Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump ile karşı karşıya gelmesi halinde ona "Dur, dur Donald Trump. Elinizi kana bulayacak hatalar yapıyorsun." diyeceğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın La Sexta televizyonuna verdiği demeçte ülkesindeki durumu değerlendirdi.

"Donald Trump'ın karşısında dursanız ona ne derdiniz?" şeklindeki bir soruya Maduro, "Dur, dur Donald Trump.Elini kana bulayacak hatalar yapıyorsun. Onların istediği, darbelerin, kendi boyundurukları altında çalışan ve doğal zenginliklerimizi kullanan hükümetlerin olduğu 20. yüzyıla dönmek. Bu imkansız. Latin Amerika ve Karayipler ABD'nin arka bahçesi olamaz." cevabını verdi.



"Hiç kimsenin ültimatomunu kabul etmiyoruz"

Maduro, Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya, Fransa, Almanya, Belçika, Portekiz, Hollanda ve İngiltere'nin "Venezuela'da özgür ve demokratik seçimlere gidilmesi için tarih belirlenmezse kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanıyacağız." diyerek verdikleri sürenin 5 Şubat pazartesi günü dolacak olmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı, "Hiç kimsenin ültimatomunu kabul etmiyoruz. Bu benim AB'ye, 'Katalonya Cumhuriyetini tanımak için size 7 gün veriyorum yoksa önlemler alacağım' dememe benzer. Uluslararası politika ültimatomlara dayanamaz." dedi.



"Sanchez, halkının kendi başkanını seçmesi için seçim ilan etmeli"

Maduro ayrıca, İspanya'da mecliste verilen gensoru ile sağ görüşlü Halk Partisi'ni iktidardan düşürerek 2018 haziran ayında azınlık hükümeti kurarak ülkeyi yöneten Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'i de eleştirdi.

"Pedro Sanchez bir sahtekar." diyen Maduro, "Hiçbir seçimi kazanmadı. Ben seçildim ve halkın oylarıyla tekrar seçildim. 20 yılda 25 seçimin 23'ünü kazandık. Pedro Sanchez, halkının kendi başkanını seçmesi için seçim ilan etmeli. O seçilmemiş bir başkan. Bu benim düşüncem ve tüm İspanyol halkının da böyle düşündüğüne inanıyorum ve ilan edeceği seçimlerden çok kötü sonuçlar alacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"Her şey kuzey ABD ve onun ittifakının saldırganlık düzeyine bağlı"

Venezuela Devlet Başkanı, "ülkesinin bağımsızlığı için diyalog, saygı ve karşılıklı anlayışa her zaman açık olduğunu vurgulayarak, ültimatomlara göre seçim (başkanlık) ilan etmeyeceklerini" kaydetti.

"Venezuela iç savaşa gidebilir mi?" şeklinde bir soruya "Bu soruya bugün kimse kesin bir cevap veremez." karşılığını veren Maduro, "Her şey kuzey imparatorluğunun (ABD) ve onun Batı ittifakının saldırganlık ve çılgınlık düzeyine bağlı. Biz ülkemizde basit bir şekilde yaşıyoruz ve kimsenin iç işlerimize karışmasını istemiyoruz. Ve ülkemizi savunmak için hazırlık yapıyoruz." diye ekledi.



"Eğer barış istiyorsan kendini savunmaya hazırlan"

Venezuela halkının evde, iş yerinde, mahallesinde savunma amaçlı olarak bir militan gibi organize olduğunu, askeri eğitim alan ve Silahlı Kuvvetler'in silah sistemine giriş izni bulunanlardan 50 bin savunma birliği kurulması talimatını verdiğini belirten Maduro, sözlerine şöyle devam etti:

"Yerel, bölgesel veya ulusal bir çatışma durumunda halk nereye gideceğini, ne yapacağını ve nasıl savunacağını biliyor. Askeri opsiyon Donald Trump'ın masasında. Bir ülke ne yapmalı? Razı mı olmalı? Bir deyişe göre, 'Eğer barış istiyorsan savaşa hazırlan' denir. Ben bunu başka türlü söylemek istiyorum: Eğer barış istiyorsan kendini savunmaya hazırlan."