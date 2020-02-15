Maduro: Guido hapse girecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkent Carcas'ta gazeteciler ile buluştu. Maduro'ya darbe girişiminde bulunan Juan Guido'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı soruldu.

Venezueala Lideri, Guido'nun yargılanacağını ve tutukluluğuna yargının karar vereceğini söyledi.

Maduro, "Venezuela mahkemeleri, işlediği suçlardan ötürü tutuklanmasına karar verdiği an Guaido hapse girecek. O gün henüz gelmedi." ifadesini kullandı.

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin desteği ile kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, yurt dışı yasağını ihalal etti.

İki kez yurt dışına çıkan Guido, Kolombiya, İsviçre, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada ve ABD'ye gitti. Venezueala'ya dönüşte ise tepki ile karşılandı.



ulusal.com.tr