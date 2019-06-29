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Maduro'nun oğlu yaptırım listesinde

Amerika Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlunu yaptırım listesine aldı. 29 yaşındaki Nicolas Maduro Guerra, Özel Müfettişler Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor

Maduro'nun oğlu yaptırım listesinde

Ameika Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'yı yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden yapılan açıklamada, Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'nın yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Açıklamada yaptırıma ilişkin detay verilmedi.

Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Nicolas Maduro'nun Venezuela halkını bastırmak için oğlu Guerra'yı kullandığını savundu. Amerikalı Bakan, Maduro'nun oğlunu yolsuzluk yapmakla suçladı.

Ulusal Anayasa Meclisi üyesi olan Guerra, aynı zamanda Başkanlığa ait Özel Müfettişler Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Venezuela #maduro #amerika
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