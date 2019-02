Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Venezuela'yı canı pahasına koruyacağını belirterek, "Her zaman onur ve bağımsızlık hedeflerine bağlı olacağıma ve halkın zaferiyle barışı getireceğime yemin ederim. Vatanımızı asla teslim etmeyeceğiz." dedi.

Venezuela'da her yıl 4 Şubat'ta kutlanan Ulusal Onur Günü'nde konuşan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Şubat'tan itibaren ABD'ye gönderilmek üzere, "Barış için askeri müdahaleye karşı" başlıklı bir imza kampanyası başlatacaklarını söyledi.



Maduro, imza kampanyasının herkese açık olduğunu dile getirerek, kampanyanın ülkenin her şehrinde bulunan Bolivar meydanlarında düzenleneceğini ifade etti.



Burada Venezuela'ya yönelik müdahaleye karşı imza toplanacağını aktaran Maduro, daha sonra toplanan imzaların ABD Devlet Başkanlığı Sarayına (Beyaz Saray) gönderileceğini bildirdi.



"Vatanımızı canım pahasına koruyacağım"

Maduro, Venezuela'yı canı pahasına koruma yemini ederek, "Her zaman onur ve bağımsızlık hedeflerine bağlı olacağıma, tehdit altındaki vatanımızı canım pahasına koruyacağıma ve halkın zaferiyle barışı getireceğime yemin ederim. Vatanımızı asla teslim etmeyeceğiz, asla silahlarımızı ne 'Yankee emperyalizmi' karşısında ne de başka bir küstah tehdit karşısında bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Halkı darbe girişimine karşı nöbet tutmaya çağıran Maduro, Venezuela'ya karşı şiddetli bir psikolojik savaşın açıldığını vurguladı.

Maduro, İspanya'nın Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanımasına ilişkin, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hakkında, "İki elin kanda olacak, her zaman ellerinde kan lekesi olacak. Tarih, seni, Donald Trump'ın savaş yanlısı ve müdahaleci politikasına hizmet eden bir başbakan olarak hatırlayacak." diye konuştu.