ABD'nin darbe girişiminde bulunduğu Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Devlet Başkanı Maduro ülkesinde yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Venezuela'nın Libya gibi olmayacağını" vurgulayan Maduro "Silahlı muhalefete izin vermeyeceklerini" söyledi

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te basın toplantısı düzenledi.



Maduro, "Eğer Venezuela patates ya da muz üretseydi, emperyalist kasırganın içinde olmazdı. Şunu kabul edelim ki bir ABD imparatorluğu var ve gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikmiş durumda" dedi.



Venezuela Devlet Başkanı, dış güçlerin Libya'da olduğu gibi Venezuela'da iç savaş çıkarmak istediklerini söyledi.



Maduro, "Barış, Venezuela'yı askeri işgalle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'un tehditleri altındadır. Libya'da ulaştıkları noktaya, yani silahlı muhalefete Venezuela'da ulaşamadılar. Denediler ama biz izin vermedik ve hiçbir zaman izin vermeyeceğiz." dedi.



Maduro, kendini geçici devlet başkanı ilan Juan Guaido ve etrafındaki muhalifleri eleştirdi. Venezuela lideri Guaido için "Anayasanın hiçbir yerinde yazmayan paralel ve sanal bir hükümet kendini demokrasinin üzerine koyuyor" dedi.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve Kolombiya'nın özellikle üzerindeki durdukları "insani yardım" konusuna da değindi.



Maduro, "İnsani yardım, Venezuela'ya müdahaleyi haklılaştırmak için bir şova dönüştürülmüştür. Venezuelalıları küçümsemek için ucuz bir şov" dedi.



Venezuela Devlet Başkanı, şöyle konuştu:



"Eğer Venezuela'ya yardım etmek istiyorlarsa, üzerine çöktüğünüz ve ulaşımına engellediğiniz Venezuela'nın parasını bırakın. Bu ölümcül bir oyun, önce boynunu sıkıyorlar sonra dilenmesini bekliyorlar. ABD Irak'a savaş açmasaydı veya insani yardım götürseydi, bugün ırak halkı daha iyi şartlarda yaşardı. Bu savaş arkasında 1 milyon ölü bıraktı. Bunun hesabını kim veriyor? Afganistan, Irak, Libya, Suriye halkına bomba şeklinde kaç tane hediye gönderdiler? Bu yeryüzünden silinmesi gereken bir imparatorluğun gerçek yüzüdür. ABD imparatorluğunun sonu gelmelidir."



ulusal.com.tr

