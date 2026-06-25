Maduro'dan deprem sonrası Venezuela'ya mesaj

Felaketin ardından ülkedeki durumun kontrolü ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına hamleler gelirken, Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores kameraların karşısına geçerek tüm ulusa kritik bir ortak mesaj yayımladı. Halkı sakin olmaya, disiplinli hareket etmeye ve yardımlaşma ruhunu en üst seviyede tutmaya davet eden liderler, devletin tüm imkanlarının sahada olduğunun altını çizdi.

"AZAMİ BİRLİK, AZAMİ DAYANIŞMA VE AZAMİ EYLEM"

Sosyal medya hesapları ve ulusal yayın ağları üzerinden eşi Cilia Flores ile birlikte ortak bir video-mesaj paylaşan Nicolás Maduro, sarsıntılardan etkilenen, evlerini kaybeden ve yakınlarından haber bekleyen ailelere derin geçmiş olsun dileklerini iletti. Sürecin siyasi ya da bürokratik bir ayrışmaya mahal vermeyecek kadar hassas olduğunu belirten Maduro, şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızı sarsan bu büyük felaket karşısında dualarımız yaralılar, acı çeken aileler ve tüm Venezuela halkıyla birliktedir. Bugün siyasi hesapların değil, halkımızın canını kurtarmanın günüdür. İhtiyacımız olan tek şey; azami birlik, azami dayanışma ve azami eylemdir. Hiçbir vatandaşımız, hiçbir mahallemiz bu zor günlerde yalnız ve çaresiz bırakılmayacaktır."

DEVLETİN TÜM KADEMELERİ VE SİLAHLI KUVVETLER SAHADA

Arama kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım koridorlarının koordineli şekilde yürütülmesi için sıkı bir mekanizma kurulduğunu bildiren Devlet Başkanı Maduro; halktan yaşlılara, çocuklara ve engelli bireylere öncelikli olarak sahip çıkmalarını rica etti. Başkent Caracas ve en çok yıkımın yaşandığı La Guaira bölgesinde sivil savunmanın yanı sıra ordunun da tam kapasiteyle devreye sokulduğunu aktaran lider; arama kurtarma ekipleri, polis güçleri, silahlı kuvvetler unsurları, sağlık çalışanları, itfaiyeciler ve sahaya inen binlerce gönüllünün çalışmalarına vatandaşların tam destek vermesini istedi.

"VENEZUELA BU FELAKETTEN DE DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAKTIR"

Ülkedeki artçı sarsıntı riskinin devam etmesi nedeniyle vatandaşlara bir süre daha hasarlı binalardan uzak durmaları ve sakin kalmaları yönünde telkinde bulunan Nicolás Maduro, Venezuela'nın tarihi boyunca pek çok sosyo-ekonomik ve doğal krizle mücadele ettiğini hatırlattı. Ülkenin bu devasa felaketi de kolektif bilinç ve sarsılmaz bir dayanışma ruhuyla aşacağını ifade eden Maduro, ulusa sesleniş konuşmasını "Venezuela daha önce de çok büyük zorlukların üstesinden el birliğiyle geldi. İnanç, disiplin ve dayanışmayla bu felaketten de her zamankinden daha güçlü çıkacağız. Kalplerimiz ve dualarımız halkımızla birlikte. Tanrı Venezuela’yı korusun ve kutsasın" sözleriyle noktaladı.