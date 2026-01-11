Maduro'dan ilk mesaj: Ben bir savaşçıyım

ABD’de gözaltında tutulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, avukatları aracılığıyla oğlu Maduro Guerra’ya gönderdiği mesajla dünyaya seslendi.

ABD’de gözaltında tutulan Nicolás Maduro’nun oğlu ve parlamenter Nicolás Maduro Guerra, babasının sağlık durumu ve tutumu hakkında mesaj iletti. Maduro Guerra, babasının avukatları aracılığıyla paylaşılan ifadelerin kamuoyuna duyurulduğunu söyledi ve Maduro’nun “iyi durumda ve kararlı” olduğunu belirtti.

Maduro Guerra, iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti (PSUV) yöneticilerine hitaben yaptığı konuşmada avukatların “güçlü olduklarını ve üzülmemeleri gerektiğini” ilettiğini aktardı.

“BİZ İYİYİZ, BEN BİR SAVAŞÇIYIM”

Maduro Guerra, babasının mesajını şöyle aktardı: “Biz iyiyiz, ben bir savaşçıyım.” Guerra ayrıca Maduro’nun “kırılmadığını” vurgulayarak, hükümet ve destekçilerinin birlik içinde olduğunu söyledi.

Guerra, mesajında ayrıca “Chavismo’nun gücü birlikten geliyor. Ne olursa olsun bir arada kalmalıyız” ifadelerini kullandı.

Venezuela’nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, cumartesi günü katıldığı bir etkinlikte Maduro ve eşinin ülkeye geri getirilmesi için çalışacaklarını açıkladı. Rodriguez, ülkede liderlik ve yönetim konusunda belirsizlik olmadığını savunarak, “Burada bir belirsizlik yok. Yönetim halkın elindedir ve başında Başkan Nicolás Maduro’nun olduğu bir hükümet vardır” dedi.

