Maduro'dan Türkiye mesajı

Ankara ile Karakas arasındaki yatırım anlaşmasına onay mührünü canlı yayında bastı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, iki ülke arasındaki ilişkileri ileriye taşıyacak anlaşmayı onayladığını böyle duyurdu.

- Buradan dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın onay belgesini imzalıyorum..

Maduro’nun sözünü ettiği anlaşma 21 Temmuz 2023'te İstanbul’da imzalanmıştı. Anlaşma metnine, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil’in (İVAN FİL) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan imza atmıştı



Venezuela Devlet Başkanı Maduro, anlaşmayı televizyondan canlı yayınlanan "Maduro ile daha fazla" isimli programında onayladı. İmza esnasında Türkiye Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da canlı yayında Maduro'nun davetiyle yer aldı.



Büyükelçi Karamanoğlu burada yaptığı konuşmada her alanda Venezuela'nın yanında olduklarını belirtti. Karamanoğlu, “Kardeş ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından bu anlaşma çok önemli olacak" diye konuştu.