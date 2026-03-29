Maduro'nun ABD'deki cezaevinden ilk mesajı

ABD güçleri tarafından Caracas’ta düzenlenen haydutça ve hukuksuz operasyonla yakalanarak New York’a nakledilen eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, aylar süren sessizliğini bozdu.

Toygu Ökçün
Eşi Cilia Flores ile birlikte yayımladığı mesajda Maduro, kendilerine ulaştırılan destek iletilerinin ve duaların altını çizdi. Bu mesajların moral motivasyon açısından belirleyici olduğunu ifade eden lider Maduro, mevcut süreci sükunet ve kararlılıkla karşıladıklarını belirtti. Fiziksel ve ruhsal olarak dirençli olduklarını kaydeden Maduro, dış dünyadan gelen dayanışma mesajlarının kendilerine güç verdiğini dile getirdi.

ULUSAL BİRLİK VE DİYALOG ÇAĞRISI

Kendi hukuki durumunun ötesinde Venezuela’nın siyasi geleceğine dair de projeksiyonlar sunan Maduro, ülkede toplumsal uzlaşıya ihtiyaç duyulduğunu savundu. Karşılıklı saygı ve diyalog zemininde bir ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurgulayan lider, Venezuela halkına sağduyu çağrısında bulunarak barış ve ulusal birliğin korunması gerektiğini ifade etti.


MAHKEME SALONUNDA PRANGALI GÖRÜNÜM

New York’ta görülen davanın ikinci duruşmasında Maduro’nun fiziksel değişimi dikkatlerden kaçmadı. Duruşma salonuna getirilişine dair paylaşılan detaylar, sürecin ciddiyetini ortaya koydu:

Önceki dönemlere oranla belirgin şekilde zayıfladığı gözlendi. Duruşmaya zeytin yeşili mahkum üniformasıyla katılan Maduro’nun ayaklarında pranga bulunduğu kaydedildi.
Hukuki prosedürler karşısındaki soğukkanlı tavrını sürdürdüğü bildirilen Maduro’nun savunma stratejisi, uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

