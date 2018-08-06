Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik suikast girişimine karıştıkları şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Nestor Reverol yaptı.

Uzun süredir Amerika destekli kışkırtmalarla mücadele eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya saldırı girişiminde yeni gelişmeler yaşandı. Saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişi gözaltına alındı.Reuters ajansı haberi, Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol’in açıklamalarına dayandırdı. Habere göre, Reverol, Maduro’ya yönelik suikast girişimine karıştıkları şüphesiyle 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Venezuela Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez de, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Rodriguez, suikast girişimi sırasında 3 insansız hava aracının infilak ettiğini duyurdu.Maduro, Başkent Caracas'taki askeri törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü drone ile saldırı düzenlenmişti.Maduro olay yerinden yara almadan uzaklaşırken, 7 askerin yaralandığı belirtilmişti.