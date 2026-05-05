Mahkeme talebini reddetti: Netanyahu deliye döndü

Yolsuzluk batağındaki Binyamin Netanyahu, yargıdan kaçma manevraları sonuçsuz kalınca mahkemeye ateş püskürdü. Rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla pençeleşen İsrail Başbakanı, erteleme talebi mahkeme duvarına çarpınca "Bütün bunlar saçma, gülünç" diyerek öfke kustu. Savunma Bakanı Katz’ın "ulusal güvenlik" kalkanını kullanarak yargıyı durdurma çabası ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Herzog’un henüz af yetkisini kullanmadığı bu kritik süreçte, Netanyahu’nun diplomasi trafiğini kalkan yaparak adaleti geciktirme hamlesi ters tepti. İsrail tarihinin en ağır suçlamalarıyla yüzleşen Netanyahu’nun kontrolünü kaybettiği o anlar ve kirli dosyaların detayları...

"BÜTÜN BUNLAR SAÇMA, GÜLÜNÇ"

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yıllardır süren yolsuzluk davasında sular durulmuyor. The Times of Israel gazetesinin haberine göre Netanyahu, duruşmanın ertelenmesi talebi reddedilince adeta kontrolünü kaybetti. Son 24 saatte dünya liderleriyle yürüttüğü temasları bir kaçış bileti olarak kullanmaya çalışan Netanyahu, mahkeme salonunda şu ifadelerle tepkisini dile getirdi: "Bütün bunlar saçma, gülünç."

Gündeminin yoğunluğunu bahane eden Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Çekya Başbakanı ve bazı Arap liderlerle görüştüğünü belirtti. "ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığımız görüşmenin içeriğini tahmin edebilirsiniz" diyerek diplomatik dokunulmazlık imajı çizmeye çalışsa da, İsrail mahkemesi geri adım atmayarak Netanyahu'nun belirlenen saatlerde duruşmada hazır bulunmasına hükmetti.

SİYONİST BAKAN KATZ’DAN "GÜVENLİK" KALKANI

Netanyahu’nun köşeye sıkıştığı anlarda destek, Savunma Bakanı Yisrael Katz’dan geldi. Katz, yolsuzluk davasının devam etmesinin ulusal güvenliğe zarar verdiğini öne sürerek yargı sürecini sabote etmeye çalıştı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Katz, Netanyahu'nun acil çağrılara yanıt vermek için duruşmadan ayrılmak zorunda kaldığını iddia ederek, bu yargılamayı "devlet güvenliğine zarar veren ve durdurulması gereken bir saçmalık" olarak tanımladı.

1000, 2000, 4000: Netanyahu Neden Yargılanıyor?

Netanyahu; kamuoyunda "1000", "2000" ve "4000" numaralı dosyalarla bilinen üç ayrı skandalın merkezinde yer alıyor. Suçlamalar arasında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma gibi ağır ithamlar bulunuyor.

Kasım 2025’te Donald Trump’ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği "af mektubu" ile diplomatik bir koruma kalkanı oluşturulmaya çalışılmıştı. Daha önce af talep etmeyeceğini iddia eden Netanyahu’nun, 2025 yılı sonunda resmen af başvurusunda bulunması ise siyasi ikiyüzlülüğün son halkası olarak yorumlanmıştı. Mahkemenin son kararı, Netanyahu’nun hukuk önünde hesap vermekten kaçış yollarının giderek daraldığını gösteriyor.