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Mahmud Abbas, İran'a davet edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İran'a davet edildi. Davetin, Amerika'nın Kudüs kararını görüşmek üzere yapıldığı belirtildi.

Mahmud Abbas, İran'a davet edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Tahran'a davet edildi. 

Abbas'ın ofisinden bir yetkili yaptığı açıklamada, "Ruhani, Abbas'ı önümüzdeki hafta sonu Tahran'a davet etti." dedi.

Yetkili, davetin Amerika'nın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıyan kararını görüşmek üzere yapıldığını ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Tahran ziyaretine ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

Mahmud Abbas en son Amerika'nın Kudüs kararına yönelik alınacak önlemleri görüşmek için Katar'a gitmişti. Abbas, Katar Emiri Al Sani ile görüşmüştü.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Mahmud Abbas #iran #filistin #Kudüs
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