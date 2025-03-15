Mahsur kalan astronotlar için kritik operasyon! Yeni mürettebat gönderildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronotunun yerine geçecek yeni ekibi uzaya gönderdi. NASA’nın SpaceX ile gerçekleştirdiği "Crew-10" misyonu kapsamında, dört kişilik yeni astronot ekibi, Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatma, yerel saatle dün 19.03'te gerçekleştirildi.

CREW-10 EKİBİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

ISS'ye gönderilen "Crew-10" ekibinde dört astronot yer alıyor:

Anne McClain (NASA) – Misyon komutanı

Nichole Ayers (NASA) – Misyon pilotu

Takuya Onişi (JAXA) – Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan görev uzmanı

Kirill Peskov (Roscosmos) – Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan görev uzmanı

Bu ekip, yaklaşık 28 saatlik bir yolculuğun ardından ISS'ye ulaşarak, uzayda mahsur kalan iki NASA astronotunun yerini alacak.

NE OLMUŞTU?

NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni nesil Starliner kapsülüyle ISS'ye gönderilmişti. Görevlerinin sadece bir hafta sürmesi planlanıyordu. Ancak kapsülde meydana gelen teknik arızalar, astronotların dönüşünü defalarca erteletti.

Starliner’ın güvenli şekilde Dünya'ya geri dönemeyeceğine karar veren NASA, kapsülün boş olarak geri dönmesini emretmiş ve astronotların ISS’de beklemelerini istemişti. O günden bu yana iki astronot, uzay istasyonunda mahsur kalmış durumda.

NASA, Crew-10 ekibinin ISS'ye varışının ardından mahsur kalan iki astronotun Dünya'ya dönüşünü planlıyor. Wilmore ve Williams’a ek olarak, NASA’dan Nick Hague ve Roscosmos’tan Aleksandr Gorbunov da Dünya'ya dönecek astronotlar arasında yer alıyor.

Eğer planlanan süreç sorunsuz ilerlerse, bu dört astronot önümüzdeki hafta ISS’den ayrılarak Dünya’ya dönecek. Ancak dönüş süreciyle ilgili detaylar, NASA ve Roscosmos tarafından yürütülen güvenlik kontrollerine bağlı olarak netleşecek.