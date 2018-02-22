Makedonya'nın güneydoğusundaki Gevgeli şehrine bağlı Bogoroditsa köyünde, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 30 adet top mermisi bulundu.

Makedonya-Yunanistan sınırı yakınındaki Bogoroditsa köyünde, ev inşaası için kazı çalışmaları yürütülen bir alanda iki top mermisi bulunması üzerine olay emniyete bildirildi. Emniyet yetkililerinin olay yerinde arama yapmaları sonucu yaklaşık 30 adet top mermisi çıkartıldı.



Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü yetkilisi Eftim Mitrov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 82 milimetre çapındaki top mermilerinin Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığını dile getirerek mermilerin büyük bölümünün infilak etmediğini ve oradaki yerleşim yeri için tehlike arz ettiğini ifade etti.



Şu ana kadar yaklaşık 30 top mermisi bulunduğunu kaydeden Mitrov, çalışmaların sonunda nihai sayının belirleneceğini söyledi.



Mermilerin bulunduğu alanda daha önce kireç üretildiğini dile getiren Mitrov, "Bir felaket yaşanabilirdi. Çünkü bu alanda birkaç yıl önce kireç üretimi yapılıyordu. İnsanlar farkında olmadan top mermilerinin yarım metre üstünde kireç yapıyormuş. Buradaki 30 top mermisi patlasaydı, köyün 200 metre çapındaki alanda hiçbir şey kalmazdı." diye konuştu.

