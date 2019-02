Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladı. Böylece, Makedonya'nın NATO'ya üyelik süreci başladı.

Makedonya NATO'nun 30. üyesi olmak için hazırlanıyor. Katılım protokolü Belçika'nın başkenti Brüksel'de imzalandı.



NATO karargahındaki törende, Makedonya adına imzayı, ülkenin Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov attı. Törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve 29 ülkenin daimi temsilcileri hazır bulundu.



Stoltenberg, katılım protokolünün imzalanmasını "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.



İmza ile Makedonya'nın üyeliğinin başlaması için ilk adım atıldı. Katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması ile resmi süreç tamamlanacak. Ve Makedonya NATO üyesi olacak. Bu süre zarfında Üsküp yönetimi, NATO toplantılarına davetli olarak katılacak.



NATO, geçen yıl gerçekleşen Brüksel Zirvesi'nde Makedonya'ya üyelik daveti göndermişti.



"Tarihi an"

Stoltenberg, tören öncesinde yaptığı konuşmada, katılım protokolünün imzalanmasını "tarihi bir an" olarak nitelendirerek "Sizin ailemize katılmanızı uzun süre bekledik." ifadelerini kullandı.



Dimitrov ise Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a isim sorununun çözülmesindeki emeklerinden dolayı teşekkür etti.