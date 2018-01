Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununu çözmek için BM'nin atadığı arabulucu Nimitz, Atina'da görüşme yaptı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununu çözmek için atadığı arabulucu Matthew Nimitz, sorunun 25 yıldır tartışıldığını belirterek, "Artık kararlar alma zamanı." dedi.



Atina’yı ziyaret eden Nimitz, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Makedonya’nın isim sorunuyla ilgili meselelerin artık herkes tarafından bilindiğini ifade eden Nimitz, "Daha fazla zaman kaybetmek için neden yok. Şimdi karar verme zamanı ve inanıyorum ki bu noktada bulunuyoruz." diye konuştu.

Nimitz, Makedonya’nın isim sorunuyla ilgili bazı zor meseleler bulunduğunu ancak her iki tarafta sorunun çözümüne yönelik bir dinamik bulunduğunu belirterek, "Bunu bir fırsat olarak görmeliyiz ve iki tarafı da dinlemeliyiz. Burada ve inanıyorum ki Üsküp’te de irade mevcut." dedi.

Gazetecilerin, Makedonya’nın isim sorunun çözümü için belirlenmiş bir zaman süreci bulunup bulunmadığına ilişkin sorularını yanıtlayan Nimitz, kendisinin yargıç olmadığını, sadece arabulucu olduğunu söyledi.

Nimitz, her iki hükümetin bu konuda kendi görüşleri bulunduğunu hatırlatarak, "Benim de en iyi şekilde bazı önerilerim oldu. Umarım bunları da kullanırlar. İnanıyorum ki nerede bulunduğumuzu görmek ve durumu yeniden değerlendirmek için önümüzdeki günler müzakere günleri olacak.” diye konuştu.

BM Arabulucusu Nimitz, Kocias ile görüşmesi öncesinde ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) Sözcüsü Yorgos Kumuçakos ile de bir araya geldi.

Kumuçakos, Nimitz ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM Arabulucusu’nun, Makedonya’nın isim sorunun çözümüyle ilgili önerileri konusunda kendisini bilgilendirdiğini ancak bu önerilerin ND’nin endişelerini tatmin etmediğini söyledi.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.