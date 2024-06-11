Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'yı taşıyan uçak kayboldu

51 yaşındaki Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima, eski First Lady Shanil Dzimbiri ve sekiz kişiyi taşıyan uçak, Güney Afrika ülkesinin başkenti Lilongwe'den sabah 9:17'de ayrıldı ve 45 dakika sonra yaklaşık 370 km kuzeydeki Mzuzu Uluslararası Havaalanı'na inmesi bekleniyordu.

Chakwera, hava trafik kontrolünün kötü hava koşulları ve görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle uçağa iniş yapmamasını ve geri dönmesini söylediğini belirtti.

Hava trafik kontrolünün uçakla irtibatını kaybettiğini ve uçağın kısa bir süre sonra radardan kaybolduğunu söyledi.