Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'yı taşıyan uçak kayboldu

Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera, ülkenin Başkan Yardımcısı ve Eski First Lady'sini taşıyan bir askeri uçağın bölgede kaybolmasının ardından askerlerin Malavi'nin kuzeyindeki bir şehrin yakınlarındaki dağlık ormanları aradığını söyledi.

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'yı taşıyan uçak kayboldu
Editör: Mert Sagit
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51 yaşındaki Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima, eski First Lady Shanil Dzimbiri ve sekiz kişiyi taşıyan uçak, Güney Afrika ülkesinin başkenti Lilongwe'den sabah 9:17'de ayrıldı ve 45 dakika sonra yaklaşık 370 km kuzeydeki Mzuzu Uluslararası Havaalanı'na inmesi bekleniyordu.

Chakwera, hava trafik kontrolünün kötü hava koşulları ve görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle uçağa iniş yapmamasını ve geri dönmesini söylediğini belirtti.

Hava trafik kontrolünün uçakla irtibatını kaybettiğini ve uçağın kısa bir süre sonra radardan kaybolduğunu söyledi.

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