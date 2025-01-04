Malezya, 300 Arakanlı müslüman sığınmacıyı geri gönderdi

Malezya, Langkawi Adası açıklarında tespit edilen iki teknedeki yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı geri gönderdi. Yasa dışı yollarla Malezya'ya giren sığınmacılar, deniz yolculukları sırasında yiyecek ve su yetersizliğinden bitkin düşmüşlerdi. Malezyalı yetkililer, sığınmacılara temel ihtiyaçlarını sağladıktan sonra onları teknelere bindirerek geri gönderdi.

Teknelerin nereden geldiği ve nereye gönderildiği hakkında bilgi verilmedi.

2012'de Arakan eyaletinde çıkan çatışmalar sonrası Arakanlı Müslümanlara yönelik kitlesel şiddet ve etnik temizlik uygulanmış, 2017'de ise Myanmar'dan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.