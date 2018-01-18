Çin’in "panda diplomasisi" kapsamında Malezya’ya hediye ettiği pandaların bir yavruları daha oldu.

Başkent Kuala Lumpur’daki Ulusal Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Çin'in Malezya ile bağlarını kuvvetlendirmek için hediye ettiği "Xing Xing" ve "Liang Liang" adlı panda çiftinin ikinci yavrularının 4 gün önce dünyaya geldiğini açıkladı.

Yetkililer, yavru pandanın sağlığının gayet iyi olduğunu belirtti.



Anne pandanın yavrusunu bırakmaması ve yanına kimseyi yaklaştırmaması nedeniyle yavru pandanın cinsiyeti henüz bilinmiyor.



Çin’in Kuala Lumpur Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni yılda yavru bir pandanın daha dünyaya gelmesinin mutluluk verici olduğu vurgulanarak “Liang Liang'ın ikinci kez doğum yaptığı haberi, gerçekten de iyi haber. Malezya halkı tarafından büyük ilgi gören panda ailesini Çin-Malezya dostluğunun sembolü olarak görüyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Liang Liang, 2015'te ilk yavrusunu dünyaya getirmişti. Nuang Nuang adı verilen dişi yavru, Çin-Malezya arasındaki "panda diplomasisi" anlaşmasındaki "iki yaşına giren yavru pandaların Çin’e gönderilmesine" ilişkin madde uyarınca geçen yıl Çin’e teslim edilmişti.



Çin'in dünya genelinde 50 diplomat pandası var

Pekin yönetiminin 1957'den bu yana uyguladığı panda diplomasisi, diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirmeyi amaçlıyor.

ABD'de 12, Japonya'da 8, Singapur'da 4, Malezya ve İspanya'da 3'er, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, Hollanda, Tayland ve Endonezya'da ikişer olmak üzere 50 diplomat panda bulunuyor.

