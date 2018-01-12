Yeni açıklanan iki adayla birlikte cumhurbaşkanı aday sayısı 4'e çıktı

Mali'de, cumhurbaşkanılığı seçimleri için iki üst düzey kişinin daha adaylığını açıkladığı bildirildi.



Yerel basındaki haberlere göre, Batı Afrika Kalkınma Bankası (BOAD) uzmanlarından Modiba Kone ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) eski başkanı Hamadun Toure, ülkede bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacaklarını ilan etti.



Keita hükümetini vizyonsuzluk ve kötü yönetimle suçlayan adaylar, yer altı kaynakları bakımından zengin olan ülkenin bunları verimli bir şekilde kullanamadığını savundu.



İkilinin yanı sıra daha önce aday olacağını duyuran ülkenin güney şehri Sikasso Belediye Başkanı Kalifa Sanogo ve eski Kalkınma Bakanı Moussa Sinko Coulibaly ile birlikte aday sayısı 4'e çıktı.



Cumhurbaşkanı İbrahim Bubakar Keita ise henüz adaylığını açıklamadı.







