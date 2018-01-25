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Mali'de yola döşenen mayın patladı: 13 ölü

Mali'nin Boni kentinde, yola döşeli mayının üzerinden geçen minibüsteki 13 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Mali'de yola döşenen mayın patladı: 13 ölü

Mali'nin Boni kentinde, yola döşeli mayının üzerinden geçen minibüsteki 13 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Boni bölgesi yetkililerinden Mahmud Traore, yaptığı açıklamada, kentte düzenlenen bir fuara katılmak üzere Burkina Faso'dan gelen tüccarları taşıyan minibüsün mayınlı araziye girdiğini belirtti.

Traore, aracın terör gruplarının araziye döşedikleri mayının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamada 13 kişinin öldüğünü, bir kişinin ağır yaralandığını ifade etti.

Güvenlik kaynakları, mayınların bölgedeki ayrılıkçı gruplar tarafından döşendiğini kaydetti.

Mali'de Kasım 2017'de kuzeydeki Ansongo bölgesinde fuar için yola çıkan bir nakliye aracının mayın döşenmiş yoldan geçtiği sırada meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #tüccar #mayınlı saldırı #mali #Burkina Fasolu #Boni
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