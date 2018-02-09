Hint subay, manken sandığı Pakistanlı casuslar ile gizli bilgi paylaşmaktan tutuklandı

Hindistan'da hava kuvvetlerinde görevli bir subay, manken sandığı Pakistanlı casuslar ile internet üzerinden gizli bilgi paylaşmaktan tutuklandı.



BBC'nin haberine göre, 51 yaşındaki Arun Marwaha, mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp üzerinden müstehcen fotoğraflar karşılığında kendilerini manken olarak tanıtan Pakistanlı casuslara gizli bilgi verdi.



Serbest paraşüt eğitmeni olan ve 31 Ocak'ta gözaltına alınan subay hakkında bugün tutuklama kararı verildi.



Subayın suçlu bulunması halinde 14 yıl hapse mahkum edilebileceği belirtildi.