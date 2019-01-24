Arjantinli efsane futbolcu Maradona, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya desteğini yineleyerek, "Bugün Nicolas Maduro'yu her zamankinden daha fazla destekliyorum." ifadesini kullandı.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteğini vurguladı.



Maradona "Değişmeyeceğim. Bugün Nicolas Maduro'yu her zamankinden daha fazla destekliyorum. Venezuela'yı halk yönetiyor, onları seviyorum!" ifadelerine yer verdi.



Efsane futbolcu ve teknik direktör Maradona, Maduro'nun Mayıs 2017'de düzenlediği seçim kampanyasının kapanışına da katılmış ve desteğini göstermişti.



Maradona, ayrıca, 2017'de yayımladığı bir videoda, "Biz ölene dek Chavezcileriz. Maduro istesin, sahip olduğumuz en kutsal şey olan bayraklarımızı ezmek isteyenlere, emperyalizme karşı savaşmaya ve özgür Venezuela için asker üniformamı giymeye hazırım. Yaşasın Chavez, yaşasın Maduro. Yaşasın devrim." demişti.