Marburg virüsü alarm veriyor! ne kadar tehlikeli?

Marburg virüsü, Afrika ülkesi Tanzanya’nın kuzey batısında beş kişinin ölümüne neden oldu. Marburg virüsü alarm veriyor!

# sağlık
Marburg virüsü alarm veriyor! ne kadar tehlikeli? - Resim: 1 1 4

Son derece bulaşıcı olan virüs, ateş, kas ağrıları, ishal, kusma ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı nedeniyle ölüm gibi semptomlarla Ebola'ya oldukça benzer.

Marburg virüsü alarm veriyor! ne kadar tehlikeli? - Resim: 2 2 4

Son yıllarda neredeyse tamamı Afrika'da olmak üzere yüzlerce insan virüsten ötürü hayatını kaybetti.

Marburg virüsü alarm veriyor! ne kadar tehlikeli? - Resim: 3 3 4

MARBURG VİRÜSÜ İLK NE ZAMAN TESPİT EDİLDİ?

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre Marburg virüsü bulaştığı insanların ortalama yarısını öldürüyor.

Marburg virüsü alarm veriyor! ne kadar tehlikeli? - Resim: 4 4 4

Virüs, ilk olarak 1967 yılında Almanya’nın Frankfurt ve Marburg kentleriyle, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta 31 kişide görüldü ve yedi kişinin ölümüne neden oldu.

Kaynak: bbc.com