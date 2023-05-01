Marburg virüsü alarm veriyor! ne kadar tehlikeli?
Marburg virüsü, Afrika ülkesi Tanzanya’nın kuzey batısında beş kişinin ölümüne neden oldu. Marburg virüsü alarm veriyor!
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Son derece bulaşıcı olan virüs, ateş, kas ağrıları, ishal, kusma ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı nedeniyle ölüm gibi semptomlarla Ebola'ya oldukça benzer.
Son yıllarda neredeyse tamamı Afrika'da olmak üzere yüzlerce insan virüsten ötürü hayatını kaybetti.
MARBURG VİRÜSÜ İLK NE ZAMAN TESPİT EDİLDİ?
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre Marburg virüsü bulaştığı insanların ortalama yarısını öldürüyor.
Virüs, ilk olarak 1967 yılında Almanya’nın Frankfurt ve Marburg kentleriyle, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta 31 kişide görüldü ve yedi kişinin ölümüne neden oldu.
Kaynak: bbc.com