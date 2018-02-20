Ünlü ud sanatçısı, "CRR Caz Şubatı" konserleri çerçevesinde hayranlarıyla bir araya geldi

Lübnanlı besteci, yorumcu ve ud sanatçısı Marcel Khalife, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "CRR Caz Şubatı" konserleri kapsamında sahne aldı.

Yaklaşık iki saat süren konserin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Khalife, İstanbul'da sık sık konser verdiğini belirterek, "Atmosfer her zaman bir kutlama havasında oluyor ve bu konserlerin en iyi yanı ise aslında dinleyiciler bizi değil, biz dinleyicilerimizi izliyoruz." diye konuştu.

Arapça şarkılarının büyük çoğunluğunu dinleyicilerin hep bir ağızdan söylediği konser nedeniyle çok mutlu olduğunu kaydeden ünlü sanatçı, "Anladığım kadarıyla, Türklerin dışında birçok dinleyicimiz, Filistin, Lübnan, Irak ve Suriye gibi ülkelerden konseri izlemek üzere bu gece buraya gelmiş. Filistin'den gelen bir dinleyicim Filistin atkısı ile birlikte Filistin ve İsrail'den bir plaket hediye etti." ifadelerini kullandı.

Sevilen şarkılarının yanı sıra şiirler de okuyan sanatçıya, klarnette İsmail Lumanovski, piyanoda Ayad Khalife, akordiyonda Nadim Rouhana, perküsyonda Assad Boustany ve Zad Khalife eşlik etti.

Etkinlik kapsamında 22 Şubat'ta Trio Joubran, 23 Şubat'ta ise Anouar Brahem sahne alacak.