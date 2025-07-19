Massive Attack Gazze’ye destek veren sanatçılar için dayanışma ağı kurdu

İngiliz müzik grubu Massive Attack, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı kamuoyuna konuşan sanatçıların baskı altına alındığını belirterek, bu sanatçılara destek için dayanışma ağı kurduklarını açıkladı.

“BAŞKA SANATÇILARIN SUSTURULMASINA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

Grubun Instagram hesabından yapılan duyuruda, özellikle kariyerinin başında olan ya da mesleki açıdan kırılgan konumdaki sanatçıların yoğun ve rahatsız edici kampanyalarla susturulmaya çalışıldığı vurgulandı. Açıklamada, “Başka sanatçıların susturulmasına seyirci kalmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

Sanatçıların baskıya rağmen görüşlerini dile getirmekten çekinmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu dayanışma ağına katılım için çağrı yapıldı: “Hâlâ çok geç değil, bu harekete katılmak için herkes davetlidir.”

Massive Attack ayrıca, müzik endüstrisinde sansür uygulamalarının giderek arttığına dikkat çekti. Açıklamada, Gazze’de yaşananların artık tarif edilemeyecek boyuta ulaştığı, İngiliz hükümetinin bu süreçteki rolüne karşı da ses yükselttikleri belirtildi.

Dayanışma ağı aracılığıyla sanatçılardan şu talepler etrafında ortak bir duruş sergilemeleri istendi:

- Derhal ve kalıcı ateşkes

- Gazze’ye yardım kuruluşlarının engelsiz erişimi

- İngiltere’nin İsrail’e silah satışını ve lisanslarını durdurması

- Massive Attack açıklamasında ayrıca, İsrail İçin İngiliz Avukatlar (UKLFI) adlı kuruluşun bazı sanatçılar hakkında şikâyette bulunduğu ve bu nedenle konser iptalleri yaşandığına da dikkat çekildi. Kuruluşun daha önce Glastonbury Festivali’nde İsrail ordusu aleyhine slogan atan Bob Vylan grubunu ve konseri yayımlayan BBC’yi şikâyet ettiği hatırlatıldı.

Massive Attack, daha önce birçok konserinde ve uluslararası sahnede Filistin’e destek mesajları vermişti.