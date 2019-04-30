İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ueli Maurer, Pekin'de resmi temaslarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Ueli Maurer, imzaladığı memorandum ile ülkesini resmi olarak Kuşak ve Yol Girişimi'ne dahil etti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ueli Maurer, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile buluştu. İki lider Kuşak ve Yol Girişimi için anlaşmalara imza attı. Böylece İtalya'nın ardından İsviçre de resmi olarak Kuşak ve Yol Girişimi içinde yer aldı.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi temas kapsamında Pekin'e gelen İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ueli Maurer ile pazartesi günü Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.



Şi, görüşmede İsviçre'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile ilk diplomatik ilişki kuran Batılı ülkelerden biri olduğunu anımsattı. Çin-İsviçre ilişkilerin, ikili diplomatik ilişki kurulmasından bu yana geçen 70 yılda daima Çin-Avrupa ilişkilerinde daha ileride olduğunu belirtti.



Şi, İki ülke arasındaki inovasyon konusundaki stratejik ortaklığın, Çin ile bir yabancı ülke arasında türünün ilk örneği olduğunu ifade etti.



Çinli lider,İsviçre aralarındaki serbest ticaret anlaşmasının, Çin'in diğer Avrupa ülkeleri ile yaptığı en eski ticaret anlaşmalarından biri olduğuna işaret etti.



Şi, İsviçre'nin Kuşak ve Yol Girişimi içinde yer almasıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir boyuta taşındığının altını çizdi.



Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlayan Ueli Maurer ise, geçen 70 yılda iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışın sürekli arttığını ve ikili ilişkilerin sorunsuz şekilde geliştiğini kaydetti.



İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ueli Maurer, Kuşak ve Yol Girişimi'nin küresel ekonomik büyümeyi teşvik ederek refah sağladığını belirtti.



Maurer, İsviçre'nin Avrupa'nın Kuşak ve Yol Girişimi ortak projelerinde yer alması için daha çok çabalayacağını söyledi.



Yunanistan'ın ardından Mart ayında İtalya'da Kuşak ve Yol Girişimi içinde yer alma kararı almış, İtalya'nın bu tutumu Avrupa Birliği ve Atlantik cephesi içinde hoşnutsuzluk yaratmıştı.





ulusal.com.tr

