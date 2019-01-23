İngiltere’de Bretix yanlısı milletvekili, Başbakan Theresa May’i, Brexit’i erteletme girişimlerine karşı parlamentoyu tatil etmeye çağırdı.

İngiltere’de Brexit yanlısı milletvekili Jacob Rees-Mogg, İngiltere Başbakanı Theresa May’e, Brexit’i erteletme girişimlerine karşı parlamentoyu tatil etmesi çağrısında bulundu.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması için yürütülen kampanyanın önde gelen isimlerinden Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, yaptığı açıklamada, bazı milletvekillerinin Brexit’i erteletmeye dönük bir yasa çıkarma girişimlerini durdurması için Başbakan May’e çağrı yaptı.

Mogg, söz konusu milletvekillerinin tasarılarını yasalaştıracak çoğunluğu bulmaları halinde May’in anayasal yetkisini kullanarak parlamentoyu tatil etmesini istedi.

İngiltere’de hükümetin parlamentonun çalışmalarına ara verme yetkisi bulunuyor. Genellikle birkaç gün süren aradan önce parlamentoya verilen yasa teklifleri otomatik olarak düşüyor.

Bu yasa teklifleriyle ilgili sürecin parlamentonun açılmasını takiben sıfırdan başlatılması gerekiyor.

İngiliz medyasının Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise hükümetin parlamentoya ara vermek gibi bir seçeneği tartışmadığı kaydedildi.

Mogg’a yakın bazı Brexit taraftarı milletvekilleri de Kraliçe 2. Elizabeth’in Brexit’i erteletecek tasarının yasalaşması halinde onay imzasını atmamasını istedi.

İngiltere’de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından ve üst kanadı Lordlar Kamarasından geçen yasaların yürürlüğe girmesi için devlet başkanı olan Kraliçe tarafından onaylanması gerekiyor.



"Darbe" iması

Öte yandan sert Brexitçilerin hedef aldığı Brexit’i erteleme amaçlı teklifte imzası olan Muhafazakar Partili milletvekili Nick Boles, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, May’e ve Kraliçe’ye yapılan çağrıların “darbe” anlamına geleceğini ima etti.

İşçi Partili milletvekili Yvette Cooper ile Boles’un parlamentoya sunduğu teklif, parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alarak milletvekillerine vermeyi öngörüyor. Bu teklifin yeterli desteği alması halinde, 29 Mart olan AB’den ayrılma tarihinin 31 Aralık’a ertelenmesini sağlayacak bir yasa tasarısının parlamentodan geçirilmesi amaçlanıyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin Cooper ve Boles’un girişimine destek vereceği sinyalini göndermesi bu girişimin başarı şansının arttığı yorumlarına yol açmıştı.

İngiltere’de parlamento, 29 Ocak’ta aralarında Cooper ve Boles’un da yer aldığı Brexit sürecinin bundan sonraki istikametini belirleyecek bir dizi teklifi oylayacak.

Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşması 15 Ocak’ta yapılan oylamada 202’ye karşı 432 gibi tarihi bir oy farkıyla reddedilmiş, ülkenin AB’den ayrılma sürecindeki belirsizlik artmıştı.

May'in Brexit anlaşmasına muhalefet eden isimlerin de başında gelen Mogg, May hakkında parti içi güvensizlik oylamasına gidilmesine ön ayak olmuş ancak May parti grubunun yüzde 60'nın güven oyunu almayı başarmıştı.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.



