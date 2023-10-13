McDonald's İsrail Askerlerine Yemek Dağıtıyor! McDonald's'a Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

İsrail güçleri Filistin Devleti'nde masum halkıda göz ardı ederek bombalamaya devam ederken, McDonald's İsrail askerlerine ücretsiz yemek vermeye devam ediyor. Tepkileri üstüne çeken İsrail'in McDonald's şubesi sosyal medya hesaplarını dondurdu.

McDonald's İsrail Askerlerine Yemek Dağıtıyor! McDonald's'a Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor
McDonald's İsrail Askerlerine Yemek Dağıtıyor! McDonald's'a Tepkiler Çığ Büyüyor
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Filistin Devleti üzerinde işgalci İsrail güçlerinin yıllarca uygulanan zulmü devam ediyor, yaklaşık 2,5 milyon kişinin yaşadığı Gazze şehrinde Filistin halkının elektriği ve suyu İsrail güçleri tarafından kesilmişti.

McDonald's Tepkilerin Odağında

Hamas'ın düzenlemiş olduğu saldırıyı bahane bilen İsrail, Filistin üzerinde işgal eylemlerine başladı. İsrail'in Filistin Devleti'nde gerçekleştirmiş olduğu insanlık suçuna tepkiler çığ gibi büyürken Türkiye'de de şubeleri bulunan McDonald's firmasından İsrail askerleri için pes dedirten hamle geldi.

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden biri olan ve Türkiye'de de 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's, İsrail'in Filistin Devleti üzerinde kanlı eylemleri sürerken İsrail askerlerine yönelik bedava yemek vereceğini açıkladı.

İsrail Mcdonalds

"Her Gün Yaklaşık 4 Bin Öğün Bağışta Bulunacağız"

McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

- Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız.

 israile bedava yemek veren şirketler

İsrail'den henüz bir açıklama gelmemişken McDonald's şubesine yönelik tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüyor. 

Boykot çağrılarının büyümesi üzerine McDonald's'ın İsrail şubesi internet hesaplarını kapattı.

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