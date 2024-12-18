McDonald’s’tan Squid Game hayranlarına özel menü: Logoyu çıkar, 100 bin dolar kazanma şansı yakala!

Marketing Türkiye’nin haberine göre, Netflix’in küresel fenomeni Squid Game, yeni sezonunun yayın tarihi yaklaşırken farklı iş birlikleriyle hayranlarına unutulmaz deneyimler sunmaya devam ediyor. Bu heyecan verici girişimlerden biri de McDonald’s Avustralya’nın 11 Aralık 2024 - 7 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği özel kampanya.

McDonald’s, bu kampanya kapsamında hayranlarına Squid Game temalı bir menü sunuyor. 10’lu Chicken McNuggets, Kore Barbekü Sosu, patates kızartması ve içecek içeren menü, dizinin ikonik karakterlerini ve sembollerini taşıyan koleksiyonluk kutuda servis ediliyor. Ancak menünün asıl sürprizi, herkesin diziden hatırlayacağı Dalgona şekerlemesi.

Katılımcılar, McDonald’s’a özel olarak tasarlanan şekerlemede Golden Arches “M” logosunu dikkatlice oyarak meydan okumayı tamamlamaya çalışacak. Başarılı olanlar ödüller kazanma şansı yakalarken, büyük ödül olan 100.000 dolar için yarışacak.

DARE TO PLAY: OYNAMAYA CESARET ET

McDonald’s’ın “Dare to Play” temasıyla yürüttüğü kampanya, restoran deneyiminin ötesine geçiyor. Kampanya kapsamında dijital etkinlikler, mobil oyunlar ve Sidney World Square’de düzenlenecek özel bir Dalgona Candy Challenge etkinliği de yer alıyor.

McDonald’s Avustralya Pazarlama Direktörü Amanda Nakad, bu iş birliği hakkında şunları söylüyor: “Squid Game’i Netflix’te izlediniz—şimdi Macca’s’ta deneyimleyebilirsiniz. Bu iş birliği, müşterilerimize dizinin bir öğesini eğlenceli, heyecan verici ve benzersiz bir şekilde yaşatma fırsatı sunuyor.”

HEYECAN ZİRVEDE: 26 ARALIK’TA YENİ SEZON

Kampanya, 26 Aralık 2024’te yayınlanacak Squid Game 2. sezonuyla aynı döneme denk geliyor. Mattel’in Young-hee bebeği ve Domino’s’un “Acil Pizza” kampanyası gibi diğer Squid Game projeleri arasında yer alan bu girişim, Dalgona Candy Challenge ile tüketicileri oyunun bir parçası haline getirerek fark yaratıyor.