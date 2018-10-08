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McGurk Erbil'i ziyaret etti

Amerikan Başkanı Donald Trump'un Suriye özel temsilcisi Brett McGurk, Erbil'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı anlaşmazlığından sonra bölgede ilk kez temaslarda bulunan McGurk, Mesut Barzani ile bir araya geldi.

McGurk Erbil'i ziyaret etti

ABD'nin Suriye temsilcisi Brett McGurk, cumhurbaşkanı anlaşmazlığının ardından ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde temaslarda bulundu.

McGurk, Erbil'in Salahaddin kasabasında IKBY eski Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama Barzani'nin internet sayfasından yapıldı.

Açıklamada; ikilinin Irak'taki son siyasi gelişmeleri, 30 Eylül'deki seçimleri ve yeni hükümet kurma çalışmalarının ele alındığı belirtildi.

Görüşmenin ardından McGurk akşam Süleymaniye'ye geçerek, KYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul ile görüştü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #donald trump #suriye #abd #Brett McGurk #erbil #mesut barzani
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