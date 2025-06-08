Medvedev: "Kiev, dul eşlere ödeme yapmak istemediği için askerlerinin cesetlerini almıyor"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kiev yönetiminin dul eşlere tazminat ödememek için çatışmalarda ölen askerlerinin cenazelerini teslim almaktan kaçındığını öne sürdü.

Mert Sagit Mert Sagit
Medvedev: "Kiev, dul eşlere ödeme yapmak istemediği için askerlerinin cesetlerini almıyor"
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Medvedev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Kiev'in 6 bin asker olduğunu kabul etmekten korktuğu ve dul eşlere tazminat ödemek istemediği için çatışmada hayatını kaybeden askerlerinin cenazelerini almayı reddettiğini ifade etti.
Medvedev, şunları söyledi:

“Kiev’deki alçaklar ölen askerlerinin cesetlerini geri almak istemiyorlar. Bunun iki nedeni var: 6 bin kişi olduklarını kabul etmek korkutucu ve dul eşlerine ödeme yapmak istemiyorlar” 

Daha önce İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın askeri cenazelerin teslim alınmasını ve esir değişimini süresiz olarak ertelediğini açıklamış, bu tutumun müzakerelerde varılan anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulamıştı.

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