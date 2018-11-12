ABD'nin İran'ı hedef alan ikinci dalga yaptırımları 5 Kasım'da başladı. Peki, Trump yönetiminin tek taraflı yeni yaptırım kararları İran'ın nasıl etkiliyecek? İranlı ekonomist Meysem Mehrpur, Amerikan yaptırımlarının İran ekonomisine ve petrol satışlarına olası etkilerini UlusalKanal'a değerlendirdi. İranlı ekonomist, İran yaptırımlara karşı ekonomisinin yaptırımların üstesinden gelebileceğini söyledi.

İran’ı hedef alan Amerikan yaptırımlarının ikinci aşaması 5 Kasımda devreye girdi. Tahran yönetimi ise sık sık "Amerikan ambargolarının üstesinden geleceklerini" mesajını veriyor.



Yaptırımları Ulusal Kanal’a değerlendiren İranlı ekonomist Meysem Mehrpur, "İran'ın 40 yıllık yaptırımla yaşama tecürebesine" dikkat çekiyor.



Mehrpur, ülkesini hedef alan ABD yaptırımlarının sürdürülebilir olmadığını vurguluyor.



Mehrpur, 8 ülkeye verilen muafiyet kararının, yaptırım polistikasının başarısızlığını kanıtladığını söyledi.



Peki Tahran yaptırımlar karşısında hangi yol haritasını izleyecak? Mehrpur, petrol üretiminde azalma olmadan ticaretin alternatif kanallar ile devam edileceği görüşünde.



İranlı ekonomist, ambargoların milli paralar ile ticareti hızlandıracağı görüşünde.



Mehrpur, İran’ın Avrupa Birliği ile oluşturulacağını ilan ettiği para transfer mekanizmasını da eleştirdi...





Haber - Kamera: Yakup Aslan

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