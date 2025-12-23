Mekke’de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, Mahbes’ül Cin bölgesindeki tünel girişinde, Mahbes Garajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki ring otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Türk umreci kafilesinin arasına daldı.

SAKARYALI UMRECİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Abidin Dağköy hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Emine Dağköy ile Birol Yalçın ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği belirtildi.

KONSOLOSLUK DEVREYE GİRDİ

Kazanın ardından Suudi makamları olayla ilgili inceleme başlatırken, Türkiye’nin Cidde Konsolosluğu da harekete geçti.

Konsolosluk yetkilileri, gerekli diplomatik ve sağlık işlemlerinin yürütüldüğünü, hayatını kaybeden vatandaşın ve yaralıların aileleriyle iletişime geçildiğini bildirdi.