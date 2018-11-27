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Meksika açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Socorro Adası açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Socorro Adası'nın 281 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşen 5,5 büyüklüğündeki depremin, deniz tabanının 10 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin herhangi bilgi verilmedi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Kaynak: AA
Etiketler; #meksika
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