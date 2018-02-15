Meksika'da güvenlik güçlerinin, Guerrero eyaletinde 4,8 kilometrekarelik alana ekilmiş 27 milyon afyon bitkisini yok ettiği bildirildi.

Meksika'da güvenlik güçlerinin, Guerrero eyaletinde 4,8 kilometrekarelik alana ekilmiş 27 milyon afyon bitkisini yok ettiği bildirildi.



Federal polis yetkilileri, ülkenin güney batısındaki eyaletin Pasifik kıyılarındaki dağ kasabası Leonardo Bravo yakınında afyon ekimini yapıldığı tespit edilen 47 tarladaki ürünün imha edildiğini açıkladı.



Havadan helikopterle tespit edilen ekim alanlarında yaklaşık 27 milyon kök afyon bitkisinin bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi.



Afyon bitkisi eroin yapımında kullanılıyor. Meksika'da üretilen eroinin büyük bölümü kaçak yollarla ABD'ye sokuluyor.

