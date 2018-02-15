Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Ankara'daki patlamada flaş gelişme
Ankara'daki patlamada flaş gelişme

Meksika'da 27 milyon afyon bitkisi imha edildi

Meksika'da güvenlik güçlerinin, Guerrero eyaletinde 4,8 kilometrekarelik alana ekilmiş 27 milyon afyon bitkisini yok ettiği bildirildi.

Meksika'da 27 milyon afyon bitkisi imha edildi

Meksika'da güvenlik güçlerinin, Guerrero eyaletinde 4,8 kilometrekarelik alana ekilmiş 27 milyon afyon bitkisini yok ettiği bildirildi.

Federal polis yetkilileri, ülkenin güney batısındaki eyaletin Pasifik kıyılarındaki dağ kasabası Leonardo Bravo yakınında afyon ekimini yapıldığı tespit edilen 47 tarladaki ürünün imha edildiğini açıkladı.

Havadan helikopterle tespit edilen ekim alanlarında yaklaşık 27 milyon kök afyon bitkisinin bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Afyon bitkisi eroin yapımında kullanılıyor. Meksika'da üretilen eroinin büyük bölümü kaçak yollarla ABD'ye sokuluyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #meksika #Guerrero eyaleti #eroin #Afyon #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.