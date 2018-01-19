Meksika'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Baja California eyaletine bağlı Loreto kentinin 77 kilometre kuzeydoğusunda olan 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının, can veya mal kaybına yol açıp açmadığı ise henüz bilinmiyor.
Meksika'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Meksika'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
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