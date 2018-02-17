Meksika'da deprem
Meksika'da deprem
Hollanda'dan skandal karar!
Hollanda'dan skandal karar!
Teröristlerin 8 katlı ve yüzme havuzlu sığınağına operasyon
Teröristlerin 8 katlı ve yüzme havuzlu sığınağına operasyon
Lavrov: ABD görmezden geldi
Lavrov: ABD görmezden geldi

Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika haberine göre, Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Oaxaca eyaletindeki Pinotepa de Don Luis kasabası olduğu belirtilirken, Tsunami tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Mexico City'de binlerce kişi sarsıntının ardından sokaklara akın etti. Deprem Başkent Meksiko City'de de hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı.

​Depremde ortaya çıkan zarar ve olası can kayıplarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkede son olarak geçen sene 19 Eylül'de 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve bölgede 369 kişi yaşamını yitirmişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #meksika #deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.