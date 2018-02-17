Son Dakika haberine göre, Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin merkez üssünün Oaxaca eyaletindeki Pinotepa de Don Luis kasabası olduğu belirtilirken, Tsunami tehlikesinin olmadığı açıklandı.



Mexico City'de binlerce kişi sarsıntının ardından sokaklara akın etti. Deprem Başkent Meksiko City'de de hissedildi.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı.



​Depremde ortaya çıkan zarar ve olası can kayıplarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Ülkede son olarak geçen sene 19 Eylül'de 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve bölgede 369 kişi yaşamını yitirmişti.





ulusal.com.tr