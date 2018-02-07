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Meksika'da akaryakıt hırsızlığı attı

Devlete ait petrol boru hattında geçen yıl 10 binden fazla kaçak vana bulundu

Meksika'da akaryakıt hırsızlığı attı

Meksika'da devlete ait petrol boru hattındaki hırsızlık olaylarında geçen yıl ciddi artış gözlendiği bildirildi.

Devlete ait petrol şirketi Pemex'nin raporuna göre, geçen yıl şirkete ait petrol boru hattında hırsızlara ait 10 bin 363 kaçak vana tespit edildi.

Akaryakıt hırsızlarına ait vana sayısının 2016'da 6 bin 873 olduğu hatırlatılan raporda, geçen yıl yaşanan akaryakıt hırsızlığında 2016'ya oranla ciddi artış olduğu belirtildi.

Raporda, 10 binden fazla kaçak vana kapatılsa da petrol hattında çok sayıda gizli vananın mevcut olduğu ve akaryakıt hırsızlığının devam ettiği ortaya kondu.

Akaryakıt hırsızlığının her yıl artarak devam ettiği Meksika'da, petrol boru hattında her gün 28 kaçak vana tespit ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #petrol hırsızlığı #meksika
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