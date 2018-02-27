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Meksika'da çete kavgası: 14 ölü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda 14 kişi öldü.

Meksika'da çete kavgası: 14 ölü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, hafta sonu Apaseo El Alto ve Apaseo El Grande kentlerinde 14 ceset bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin bazılarının yandığı ifade edilen açıklamada, 14 kişinin uyuşturucu çeteleri arasında çıkan kavgada hayatını kaybettiği aktarıldı.

Son zamanlarda boru hatlarından petrol çalınması ve tren soygunlarının arttığı bölgeye, Jalisco Yeni Nesil uyuşturucu çetesinin hakim olduğu belirtiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meksika
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