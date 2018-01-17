Meksika'nın Nayarit eyaletindeki gizli mezarlarda en az 30 kişiye ait kalıntılar bulundu.
Nayarit eyalet savcılığından yapılan açıklamaya göre, Xalisco bölgesinde 3 grup halinde kümelenmiş mezarlarda en az 30 kişiye ait ceset ve kemikler olduğu tespit edildi.
Adı açıklanmayan bir yetkili, mezarların, dere kenarında erişilmesi zor bir alanda bulunduğunu kaydetti.
Kalıntıların, kaybolan yakınlarını arayan bazı aileler tarafından bulunduğunu söyleyen yetkili, bölgedeki en güçlü organize suç örgütünün dağılmasının ardından yaz döneminde kayıp kişi sayılarında artış yaşandığını ifade etti.
Yetkililer ise insan kalıntılarıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.
Meksika'nın Nayarit eyaletindeki gizli mezarlarda en az 30 kişiye ait kalıntılar bulundu.
Meksika'nın Nayarit eyaletindeki gizli mezarlarda en az 30 kişiye ait kalıntılar bulundu.
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