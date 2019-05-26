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Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü
Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü
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Ulusal Kanal Canlı Yayını

Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü

Meksika'da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü

Meksika'da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, yangın söndürme faaliyetlerine katılan askeri helikopterin Queretaro eyaletinde yer alan Jalpan de la Sierra kasabası yakınlarında ormanlık alana düştüğü ve helikopterde bulunan 5'i asker 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kazanın nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ülkede son haftalarda sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle çok sayıda orman yangını meydana geldiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #meksika
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