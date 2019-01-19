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Meksika'da petrol boru hattında patlama

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun kuzeyinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın petrol hırsızlığı sebebiyle meydana geldiği belirtildi. Patlama sebebiyle en az 21 kişinin öldüğü, 70'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Meksika'da petrol boru hattında patlama

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan petrol boru hattında patlama meydana geldi. 

Patlama sebebiyle 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

İlk patlamadan kısa bir süre sonra San Juan del Rio (Sen Huan del Rio)  yakınlarında ikinci patlama meydana geldi.

Meksika devlet petrol şirketi Pemex, patlamanın petrol hırsızlığı sebebiyle meydana geldiğini duyurdu.

Patlamada yaşamını yitirenlerin ve yaralananların, petrol boru hattındaki sızıntıdan varil doldurmaya çalışan kişiler olduğu belirtildi.

Patlamaların ardından olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi gönderildi.

Meksika Ordusu da bölgedeki arama kurtarma ve güvenlik çalışmalarına yardımcı oldu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #meksika
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