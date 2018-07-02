Meksika'da devlet başkanlığı seçimini solcu aday Andres Manuel Lopez Obrador kazandı. Obrador Meksikalılara "diktatörlük olmaksızın köklü bir değişim" sözü verdi.

Meksika'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin sonucu belli oldu.



İlk resmi sandık çıkış anketlerine göre oyların yüzde 53'ünü alan 64 yaşındaki solcu aday Andres Manuel Lopez Obrador seçimi kazandı.



Lopez Obrador'un seçimdeki rakipleri muhafazakar Ricardo Anaya ile iktidardaki PRI Partisi'nden Jose Antonio Meade Lopez, Obrador'un zaferini kabul ettiklerini açıkladılar. Ulusal Seçim Konseyi seçim sonuçlarını etkileyecek bir değişimin beklenmediğini açıkladı.



Obrador Meksikalılara "diktatörlük olmaksızın köklü bir değişim" sözü verdi.



Lopez Obrador ayrıca ülkedeki uyuşturucu kartellerinin uyguladığı şiddeti de sonlandırmak istediğini açıklamıştı.



Meksika'nın yeni Devlet Başkanı'na ABD Başkanı Donald Trump'tan tebrik geldi. Trump twitter hesabından yaptığı paylaşımda Lopez Obrador'u zaferi nedeniyle tebrik etti.



Meksika'da 89 milyon seçmen bulunuyor. Ulusal Seçim Konseyi'nin verdiği bilgiye göre seçimlere katılım oranı yüzde 61. Gözlemciler seçimlerin sakin bir ortamda geçtiğini kaydetti.

