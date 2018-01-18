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Meksika'da tren ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı

Meksika'da bir tren ile çarpışan kamyonetteki 5 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Meksika'da tren ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı

Meksika'da bir tren ile çarpışan kamyonetteki 5 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Jalisco eyaleti Sivil Savunma Dairesi tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, Lagos de Moreno kentinde meydana gelen kazada kamyonetteki 5 kişinin öldüğü, 6'sı çocuk 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, sürücülere demiryolu ve karayolunun kesiştiği yerlerde treni geçmeye çalışmamaları, kamyonetin arkasında yolcu taşımamaları uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, olayda şasisi zarar görmüş ve kasası ayrılmış kamyoneti, yol kenarında, sarnıçlı vagonların yanında dururken gösteren fotoğraflar paylaşıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kamyonet #kaza #meksika #tren
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