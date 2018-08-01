Meksika'da bir yolcu uçağı kalkışından 5 dakika sonra havaalanı yakınında düştü. Uçakta bulunan 101 yolcu kazayı yaralanmayla atlattı.

Meksika'nın Durango eyaletinde bir yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra düştü.



Havaalanı yakınlarında düşen uçakta 97 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğu belirtildi. Kaza sonucu ölen olmadığı bildirildi.



Meksika Ulaştırma Bakanı Gerardo Ruiz Esparza da, uçakta 97 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğunu doğruladı.



Esparza, uçaktaki 101 kişinin de hayatta olduğunu ve kazayı yaralanmayla atlattıklarını kaydetti.



Aeromexico havayolu şirketi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uçağın Guadalupe Victoria Havalimanı'ndan Mexico City'ye gitmek için havalandığını ancak 5 dakika sonra düştüğü bilgisini paylaştı.



Açıklamada, kazanın detaylarına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.



ulusal.com.tr

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