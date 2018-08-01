banner982
FETÖ mağdurları için Yargıtay’dan emsal karar
FETÖ mağdurları için Yargıtay’dan emsal karar
Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı
Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı
Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon
Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon
YKS kılavuzu yayımlandı
YKS kılavuzu yayımlandı

Meksika'da yolcu uçağı düştü

Meksika'da bir yolcu uçağı kalkışından 5 dakika sonra havaalanı yakınında düştü. Uçakta bulunan 101 yolcu kazayı yaralanmayla atlattı.

Meksika'da yolcu uçağı düştü

Meksika'nın Durango eyaletinde bir yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra düştü.

Havaalanı yakınlarında düşen uçakta 97 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğu belirtildi. Kaza sonucu  ölen olmadığı bildirildi.

Meksika Ulaştırma Bakanı Gerardo Ruiz Esparza da, uçakta 97 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğunu doğruladı.

Esparza, uçaktaki 101 kişinin de hayatta olduğunu ve kazayı yaralanmayla atlattıklarını kaydetti.

Aeromexico havayolu şirketi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uçağın Guadalupe Victoria Havalimanı'ndan Mexico City'ye gitmek için havalandığını ancak 5 dakika sonra düştüğü bilgisini paylaştı.

Açıklamada, kazanın detaylarına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.

ulusal.com.tr
.

Etiketler; #kaza #yolcu uçağı #meksika
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.