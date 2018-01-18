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Meksika'da yük treni raydan çıktı

Vagonlardan birinin evin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü

Meksika'da yük treni raydan çıktı

Meksika'da yük treninin raydan çıkmasının ardından vagonlardan birinin evin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Meksiko yakınlarında yük treninin raydan çıktığı belirtilerek, vagonlardan birinin demiryolu yakınındaki bir evin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yük treni #vagon #meksika #kaza
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