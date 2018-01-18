Meksika'da yük treninin raydan çıkmasının ardından vagonlardan birinin evin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Meksiko yakınlarında yük treninin raydan çıktığı belirtilerek, vagonlardan birinin demiryolu yakınındaki bir evin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Vagonlardan birinin evin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü
Meksika'da yük treninin raydan çıkmasının ardından vagonlardan birinin evin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.