Meksika'da uyuşturucu karteli Zetas'in lideri Jose Maria Guizar Valencia'nın yakalandığı bildirildi.

Meksika'da uyuşturucu karteli Zetas'in lideri Jose Maria Guizar Valencia'nın yakalandığı bildirildi.



Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Renato Sales, kartel içinde kod adı "Z 43" olan, ABD vatandaşı Valencia'nın başkent Meksiko'nun kafe ve restoranlarıyla ünlü Roma semtinde gözaltına alındığını açıkladı.



Sales, Guizar Valencia'nın, Zetas'ın Meksika'nın güneyindeki uyuşturucu ticaretini ve diğer eylemlerini yönettiğini söyledi.



ABD, California doğumlu Valencia'nın başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.