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Meksika'daki patlamada ölü sayısı 66'ya yükseldi

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun kuzeyindeki boru hattından petrol hırsızlığı yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 66 kişi öldü 76 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Meksika'daki patlamada ölü sayısı 66'ya yükseldi

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan petrol boru hattında patlama meydana geldi. 

Hırsızların boru hattına açtığı delikten sızan petrol nedeniyle yaşanan patlamada en az 66 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenler ve yaralananların, boru hattındaki sızıntıdan varil doldurmaya çalışan kişiler olduğu belirtildi.

Patlamada ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Nedeni ise 85 kişinin kayıp olması.

Türkiye, yaşanan felaket nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığının taziye mesajında "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Meksika halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #meksika
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