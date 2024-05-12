Meksika'da büyük deprem! Komşu ülkeden de hissedildi

Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'da büyük deprem! Komşu ülkeden de hissedildi
Meksika'da büyük deprem! Komşu ülkeden de hissedildi
Editör: Uğur Çam

Meksika'da büyük bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'daki depremin merkez üssünün, Chiapas eyaletinin Brisas Barra de Suchiate bölgesinin 17 kilometre güneybatı açıklarında olduğunu bildirdi.

Yerin 75,4 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, komşu ülke Guatemala'dan da hissedildi.

Henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# meksika # deprem
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